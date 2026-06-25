Novak Djokovic-fansen er i panikk på grunn av at han har trukket seg fra en oppvisningskamp få dager før Wimbledon
Djokovic har ikke spilt siden tapet på Roland Garros, men har blitt sett på trening.
Loddtrekningen til Wimbledon finner sted denne fredagen for Grand Slam-turneringen som offisielt går av stabelen fra mandag 29. juni til 12. juli. Jannik Sinner forventes å være favoritt igjen hvis han overvinner de fysiske problemene han viste i Roland Garros, Carlos Alcaraz vil ikke være der på grunn av håndleddsskaden sin, Alexander Zverev vil være der etter sin første Grand Slam-tittel, etterfulgt av en diabetes-skrekk.
Og hva med Novak Djokovic? Den 39 år gamle serberen, som har vunnet Wimbledon syv ganger, forventes å stille opp, og han har redusert antall turneringer han deltar i (har ikke spilt siden nederlaget i tredje runde mot Joao Fonseca 29. mai i French Open), men hans tilbaketrekning fra Giorgio Armani Tennis Classic, en oppvisningskamp han var forventet å delta i onsdag mot Karen Khachanov, har vekket bekymring blant fansen (Martin Damm Jr. erstattet ham i siste øyeblikk).
Serberen, som nå er rangert som nummer åtte i verden, oppga ingen grunn til at han ikke deltar i arrangementet, men ble sett på trening i dag, torsdag, sammen med Sinner, noe som bør bety at alt er i orden og at Djokovic ganske enkelt ikke ønsket å risikere å spille en kamp og gå glipp av treningen.
Noen fans er i panikk, men med loddtrekningen fredag 26. juni vil det ikke ta lang tid før Djokovics deltakelse i turneringen blir bekreftet...