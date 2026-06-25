Novak Djokovic-fansen er i panikk på grunn av at han har trukket seg fra en oppvisningskamp få dager før Wimbledon

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Loddtrekningen til Wimbledon finner sted denne fredagen for Grand Slam-turneringen som offisielt går av stabelen fra mandag 29. juni til 12. juli. Jannik Sinner forventes å være favoritt igjen hvis han overvinner de fysiske problemene han viste i Roland Garros, Carlos Alcaraz vil ikke være der på grunn av håndleddsskaden sin, Alexander Zverev vil være der etter sin første Grand Slam-tittel, etterfulgt av en diabetes-skrekk.

Og hva med Novak Djokovic? Den 39 år gamle serberen, som har vunnet Wimbledon syv ganger, forventes å stille opp, og han har redusert antall turneringer han deltar i (har ikke spilt siden nederlaget i tredje runde mot Joao Fonseca 29. mai i French Open), men hans tilbaketrekning fra Giorgio Armani Tennis Classic, en oppvisningskamp han var forventet å delta i onsdag mot Karen Khachanov, har vekket bekymring blant fansen (Martin Damm Jr. erstattet ham i siste øyeblikk).

Serberen, som nå er rangert som nummer åtte i verden, oppga ingen grunn til at han ikke deltar i arrangementet, men ble sett på trening i dag, torsdag, sammen med Sinner, noe som bør bety at alt er i orden og at Djokovic ganske enkelt ikke ønsket å risikere å spille en kamp og gå glipp av treningen.

Noen fans er i panikk, men med loddtrekningen fredag 26. juni vil det ikke ta lang tid før Djokovics deltakelse i turneringen blir bekreftet...