Novak Djokovic får med seg sin mangeårige venn Viktor Troicki i trenerteamet før Roland Garros

Novak Djokovic har annonsert en ny endring i trenerteamet sitt før Roland Garros. Den 38 år gamle serberen har hyret inn sin landsmann og mangeårige venn Viktor Troicki. "Velkommen min venn, lagkamerat og nå trener", skrev Djokovic på Instagram.

Djokovic og Troicki har vært venner siden de var juniorer, og de har ofte spilt double sammen, blant annet i ATP-cupen som Serbia vant i 2020, en kortvarig internasjonal turnering som bare varte i tre utgaver.

Troicki, som er ett år eldre enn Djokovic, vant tre ATP-titler i single og nådde en toppnotering som nummer 12 i verden, men har aldri klart å slå Djokovic siden deres aller første kamp i 2007: Deres innbyrdes oppgjør står 13-1. Troicki er rivaler på banen, men venner utenfor banen, og vil nå hjelpe Djokovic med å vinne den etterlengtede 25. Grand Slam-tittelen, som vil være hans første siden US Open 2023.