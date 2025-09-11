Novak Djokovic flytter permanent til Hellas etter at Serbias president kaller ham "forræder"

HQ

Novak Djokovic er en av Serbias beste idrettsutøvere gjennom tidene, om ikke den beste: Han har vunnet 24 Grand Slam-titler, flest gjennom tidene i herresingletennis, og konkurrerer fortsatt aktivt på høyt nivå i en alder av 38 år. I hjemlandet ble han imidlertid stemplet som "forræder" av Serbias president Aleksandar Vucic. Som et resultat av dette har han flyttet til Hellas, og han har til og med meldt inn sine to barn på 8 og 11 år på en privatskole i Athen.

Djokovic har vært svært aktiv i sin støtte til de studentledede protestene mot korrupsjon, som startet i november 2024, da en ulykke på en jernbanestasjon i Novi Sad, som nettopp var blitt renovert, forårsaket 16 dødsfall. Protester brøt ut mot korrupsjon i den serbiske regjeringen, noe som til slutt førte til gatekamper og arrestasjoner. Djokovic dedikerte en seier i januar til en student som hadde blitt overkjørt under en demonstrasjon.

Denne uken har lokale medier fra Hellas snakket om at Djokovic har fått et "gyllent visum", et permanent oppholdstillatelse i bytte mot en betydelig investering i landet. Med oppholdstillatelsen flyttet til Hellas vil han bli å se på tennisbanene i Athen, og han vil delta i ATP 250-turneringen i Athen i november.