Novak Djokovic forklarer bruddet med Andy Murray

Novak Djokovic kunngjorde i forrige uke bruddet med Andy Murray: to tidligere rivaler ble allierte, og engelskmannen jobbet som serberens manager. Dessverre varte det ikke lenge. Nå forklarte han hvorfor, på en pressekonferanse i Geneva Open, der Djokovic stilte som wildcard i håp om å komme i form før Roland Garros og legge til en 100. ATP-tittel.

"Vi følte at vi ikke kunne få mer ut av det partnerskapet på banen, og det er alt det handler om", sa 38-åringen. Han benektet enhver antydning til en krangel mellom de to, og sa at "Min respekt for Andy er den samme, faktisk enda mer, jeg har blitt kjent med ham som person".

"Jeg synes han har en strålende tennis-IQ, han har et veldig sjeldent sinn av en mester som åpenbart har oppnådd det han har oppnådd, og han ser spillet utrolig godt.", la Nole til, som også forklarte at han ikke har behov for en trener akkurat nå. "Jeg trenger ikke å skynde meg i noen sammenheng. Jeg føler meg komfortabel med folkene rundt meg. Vi får se hva som skjer i de neste turneringene."