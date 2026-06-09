Novak Djokovic gratulerer Alexander Zverev etter hans første Grand Slam-tittel

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Alexander Zverev vant endelig en Grand Slam-tittel sist søndag i Roland Garros, da han beseiret Flavio Cobolli, og alle syntes å være enige, uansett om de var fans av den tyske spilleren eller ikke, om at han fortjente det. Faktisk var det på høy tid: at en spiller av hans kaliber ikke hadde vunnet en stor tittel på dette tidspunktet, var virkelig overraskende og urettferdig... men han hadde uflaksen å spille på slutten av «Big Three»-æraen og i starten av «Big Two»-æraen mellom Alcaraz og Sinner.

Faktisk har Zverev blitt en av de eldste spillerne som har vunnet sin første Grand Slam, 29 år og 48 dager gammel: den sjette mannen gjennom tidene, på en liste som inkluderer Rod Laver, som vant sin første Wimbledon i 1968, i en alder av 29 år og 332 dager, og gikk videre til å vinne fire til.

Novak Djokovic, spilleren med rekorden for flest Grand Slam-titler i herretennis, gratulerte Zverev, som han har et «respektfullt og vennskapelig forhold» til. Og på Instagram gratulerte serberen ham.

«Sasha, jeg har kjent deg siden du var 10 år gammel. Du kjempet på treningsbanene med min yngste bror mens jeg konkurrerte mot din eldre bror, Mischa, på den store scenen både i junior- og proffkretsen», fortalte Zverev. «Jeg har hatt et respektfullt og vennskapelig forhold til hele familien din i mange år. Vi har hatt utallige samtaler om tennistaktikk, strategisk spill, livet, familien og forretninger. Vi har hatt det gøy både på og utenfor banen.»

«Å vite hva du har måttet gjennomgå med sykdommen din siden du var liten, å overvinne den største mentale hindringen i deg selv og å stille kritikerne som trodde du aldri ville vinne en Grand Slam til ro, gjør denne Grand Slam-seieren enda mer spesiell og minneverdig. Å se gledestårene dine sammen med foreldrene dine, broren din og andre teammedlemmer gjorde meg rørt. Jeg er glad for at du klarte det, og du fortjener absolutt denne suksessen fordi du har jobbet så hardt på alle fronter for å få det til», sa Djokovic.

Djokovic refererer til Zverevs type 1-diabetes. Den tyske spilleren fikk diagnosen da han var 4 år gammel, en tilstand som ikke hindret ham i å bli en av de beste tennisspillerne gjennom tidene, og han har faktisk hjulpet andre barn ved å starte en stiftelse som bærer hans navn i 2022, som hjelper barn med å få livreddende insulin.