Novak Djokovic holder med Portugal i VM 2026 og spår en usannsynlig finale

Novak Djokovic deltok på sesongens siste Formel 1-løp i Abu Dhabi, der Lando Norris med nød og neppe vant Formel 1-tittelen i 2025. Der snakket han med Mohammed Adnan, en jordansk innholdsskaper, om mange ting, blant annet det kommende fotball-VM sommeren 2026 i USA, Mexico og Canada.

Vår tids største tennisspiller ble bedt om å tippe hvem som ville vinne fotball-VM ... og han kom med en ganske sjokkerende spådom: Portugal kommer til å slå Mexico i finalen: "Jeg kommer til å være dristig... Portugal. Jeg tipper Portugal, og de kommer til å slå Mexico i finalen" (via ChosunBiz).

Det er en usannsynlig finale, ettersom Opta plasserer Portugal som den sjette mest sannsynlige nasjonen til å vinne VM, med 6,6 % sjanse, og Mexico er rangert som nummer 13 med 1,3 % vinnersjanser. Men nylig slo Portugal Spania (landet med størst vinnersjanser, 17 %) i Nations League-finalen, mens Mexico vil være ekstra motivert av å spille på hjemmebane (eller i det minste i nærheten av hjemmebane, ettersom finalen spilles i New Jersey).



Fullliste over favoritter til å vinne VM 2026



Trekningen av VM i fotball ble foretatt sist fredag. Portugal er i gruppe K og skal møte Usbekistan, Colombia og vinneren av det kommende sluttspillet mellom landene (Kongo DR, Jamaica eller Ny-Caledonia). Mexico, som er et av vertslandene, skal møte Sør-Korea og vinneren av et UEFA-sluttspill (Danmark, Nord-Makedonia, Tsjekkia eller Irland).

Hvem tror du vinner VM 2026 neste sommer?