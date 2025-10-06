Novak Djokovic kaster opp under en kamp under brutale forhold i Shanghai

HQ

Novak Djokovic er klar for 16-delsfinalen i Shanghai Masters. Serberen kom fra ett sett under og slo Yannick Hanfmann 6-4, 5-7, 3-6 på 2 timer og 45 minutter, en kamp som ikke var enkel for noen av dem, ettersom Djokovic ble sett kaste opp under et avbytte.

De brutale værforholdene i Shanghai så også ut til å forårsake walkover fra Jannik Sinnerunder hans kamp samme dag. "Det er det samme for alle spillere ute på banen, men det er brutalt. Det er brutalt når du har over 80 prosent luftfuktighet dag etter dag, spesielt for gutta når de spiller om dagen med varme og sol, det er enda mer brutalt."

Djokovic, 38 år gammel, sa at "For meg er det biologisk sett litt mer utfordrende å håndtere det". Men hvis han led så mye, var det også fordi Hanfmann ikke gjorde det enkelt for den 24 ganger Grand Slam-vinneren. Den 33 år gamle tyskeren, som for øyeblikket er rangert som nummer 150, ville vært den lavest rangerte spilleren som har slått Novak på Masters 1000-nivå.

Djokovic møter nå Jaume Munar i åttendedelsfinalen, tirsdag klokken 12:30 norsk tid. Med Jannik Sinner ute av veien, tror du Djokovic nå er favoritt til tittelen?