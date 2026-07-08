Novak Djokovic om å slå rivaler som er 15 år yngre: «Jeg stiller alltid de høyeste forventningene til meg selv»

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I går kveld var tilskuerne på Wimbledon vitne til en kamp som vil gå inn i historien som en av de største i turneringens historie. Kampen endte med at Novak Djokovic kvalifiserte seg til semifinalen i Wimbledon etter å ha slått Felix Auger-Aliassime 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) på fem timer og 15 minutter – allerede den lengste kvartfinalekampen i Wimbledons historie. Djokovic, som er 39 år gammel, er 14 år eldre enn kanadieren, og sa at det hadde vært «en av de beste kampene jeg ærlig talt har vært med på i Wimbledon», og sammenlignet den kun med finalen i 2019 mot Roger Federer når det gjelder lengde.

«Det var virkelig jevnt. Hvem som helst kunne vunnet», sa Djokovic. «Felix spilte virkelig på et høyt nivå. Han senket nivået sitt litt i den supertiebreaken. Jeg utnyttet alle mulighetene mine og holdt ut, spilte de riktige slagene. Det var nok».

Djokovic sjokkerte verden med hvor bra han spilte, og selv om noen tviler på at kroppen hans vil holde ut mot Jannik Sinner (som hadde en mye roligere kamp på veien til semifinalen), vil denne bragden bli husket for sin egen skyld. Sloveeneren sa at han er overrasket over at han kan møte motstandere som er 15 år yngre. «Men samtidig har jeg alltid de høyeste forventningene til meg selv. Jeg kan være veldig selvkritisk, veldig hard mot meg selv», sa Djokovic, selv om han innrømmet at «samtidig prøver jeg også å nyte øyeblikk som dette.»