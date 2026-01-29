Novak Djokovic opprørt over reporterens spørsmål: "Jeg synes det er litt respektløst"

HQ

Novak Djokovic overlevde en umulig kamp i kvartfinalen i Australian Open: da han tapte 6-4, 6-3 mot Lorenzo Musetti, fikk italieneren, verdens nummer 5 (bare bak Djokovic) en skade og ble tvunget til å trekke seg.

På pressekonferansen etter kampen innrømmet serberen at han ville ha tapt kampen. Han er imidlertid fortsatt innstilt på å gjøre sitt beste mot Jannik Sinner i den kommende semifinalen, og ble opprørt da en reporter antydet at han "jaget" Jannik og Carlos Alcaraz, på samme måte som han "jaget" Rafa Nadal og Roger Federer.

"Jeg jakter på Jannik og Carlos? I hvilken forstand?", undret han seg. "Så jeg er alltid den som jager, og jeg blir aldri jaget?"

"Jeg synes det er litt respektløst at du på en måte går glipp av det som skjedde i tiden mellom da jeg begynte å jage, som du sier, Rafa og Roger, og nå som jeg jager Carlos og Jannik, og det er sannsynligvis en periode på 15 år i mellom der jeg dominerte Grand Slam-turneringene", forklarte Djokovic.

"Det er viktig å sette det i perspektiv. Jeg føler ikke at jeg jager, for å være ærlig. Jeg skaper min egen historie". Serberen har vunnet flere Grand Slams i herresingle enn noen annen spiller i historien, 24 (Nadal vant 22, Federer 20), og Australian Open var hans mest suksessrike, med 10 av de 24 seirene, den siste i 2023.

Han har imidlertid ikke vunnet en Grand Slam siden US Open 2023, og ble eliminert i 2024 og 2025 av Alcaraz eller Sinner, som vant fire av de åtte siste Grand Slam-turneringene hver. Det ville vært veldig rart at Djokovic skulle slå Sinner i semifinalen, men Djokovic ønsker å fortsette å skape sin egen historie...