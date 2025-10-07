Gamereactor

Novak Djokovic overlever nok en uutholdelig kamp og slår en av Federers rekorder

Novak Djokovic er klar for kvartfinalen i Shanghai Masters.

Novak Djokovic har en av de verste turneringene, men klarer likevel å komme seg gjennom til tross for de forferdelige varmeforholdene i Shanghai... og kanskje noe annet. I åttendedelsfinalen kastet han opp flere ganger mens han kjempet mot Yannick Hanfmann i en tresettskamp.

Han fikk et lignende resultat i åttendedelsfinalen mot Jaume Munar, 6-3, 5-7, 6-2, og tapte det andre settet, noe som fikk ham til å falle i bakken av utmattelse. Han endte imidlertid opp med å vinne over spanjolen på to timer og 40 minutter, fire minutter mer enn kampen mot Hanfmann, med flere medisinske timeouts for å behandle beinet hans og legge ishåndklær over hodet, da luftfuktigheten nådde 82 %.

Dermed setter Djokovic en ny rekord som den eldste spilleren til å nå en kvartfinale i Masters 1000, med sine 38 år og 4 måneder, 2 måneder eldre enn Federer i Shanghai 2019. Han møter belgiske Zizou Bergs på onsdag, og etter Sinner og Zverevs nederlag er han fortsatt den høyest rangerte spilleren.

