Novak Djokovic rørt til tårer i følelsesladet hyllest til sin mentor Nikola Pilic

Novak Djokovic ble rørt til tårer under en hyllest til Nikola Pilic, hans tidligere trener og mentor, som gikk bort i september i en alder av 86 år. Pilic, kroatisk tennisspiller (finalist i Roland Garros og berømt for å ha stått i sentrum for Wimbledon-boikotten i 1973), grunnla et tennisakademi i München der en 12 år gammel Djokovic begynte. "Han var min tennisfar, som jeg liker å kalle ham, en person som har spilt en grunnleggende, integrert rolle i min utvikling som tennisspiller og som menneske", sa Djokovic.

Hyllesten kom etter kampen mellom Djokovic og Alejandro Tabilo i Hellenic Championship i Aten tirsdag, som endte med en 7-6(3) 6-1-seier for "Nole", som dermed er i kvartfinalen i sin nye hjemmeturnering (Djokovic flyttet til Hellas med familien etter å ha møtt motbør fra den serbiske regjeringen på grunn av sin støtte til de studentledede protestene mot regjeringen).

Djokovic var sammen med tidligere venner og trenere fra Pilics akademi, samt broren Djordje Djokovic (turneringsdirektør) på banen, og han var rørt til tårer da han mintes sin mentor. "På den lyse siden kommer arven han etterlot seg for meg, men også for denne sporten, aldri til å forsvinne, aldri til å dø", sa han til ATP.com.

"Så lenge jeg spiller tennis og så lenge jeg lever, vil jeg feire navnet hans. Og i kveld var dette et av øyeblikkene hvor jeg kunne hylle ham, og jeg er sikker på at folk i nær fremtid - og også i fjern fremtid - vil lære om hvordan Niki har påvirket tennisverdenen og idrettsverdenen. Han fortjener det. Han var en veldig spesiell mann", sa Djokovic om sin "tennisfar" Nikola Pilic.