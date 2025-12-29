Novak Djokovic ser ikke for seg en pensjonsdato ennå, men har som mål å fortsette å spille etter OL i 2028

HQ

Novak Djokovic er klar for å starte 2026-sesongen veldig snart: Han skal delta i Adelaide International mellom 12.-17. januar, før Australian Open. Han fyller 39 år neste år, men planlegger ikke å legge opp neste år... ikke året etter.

På World Sports Summit i Dubai sa Djokovic mandag at han fortsatt regner med å legge opp ved eller etter OL i Los Angeles i 2028. "Jeg ønsker å fortsette. OL i Los Angeles 2028 er en slags ledestjerne, men ærlig talt, det finnes ingen grense. Så la oss se. Skjønner du hva jeg mener? La oss bare fortsette."

"Jeg elsker å slå til tennisballen, og jeg elsker å konkurrere. Jeg sa til gutta jeg snakket med, de store fotballspillerne, at det egentlig handler om lidenskap og kjærlighet, og så lenge du virkelig føler at du spiller på et høyt nivå og kroppen holder, hvorfor ikke?"

I Dubai snakket Djokovic også om den nye rivaliseringen i tennis mellom Sinner og Alcaraz, og hvordan "en del av ham selv også forsvant" da Federer og Nadal la opp, så "jeg måtte liksom finne opp meg selv på nytt, finne nye inspirasjoner".