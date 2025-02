Novak Djokovic sier at de fleste tennisspillerne er misfornøyde med Jannik Sinners løsning

HQ

Jannik Sinners tre måneders utestengelse, som den italienske tennisspilleren aksepterte slik at WADA droppet sin anke om en ny rettssak som kunne ha resultert i opptil to års utestengelse, har ikke falt i god jord hos mange tennisspillere, som siden lørdag har gitt uttrykk for sin bekymring for favorisering.

Professional Tennis Players Associating (PTPA), en forening som ble grunnlagt av Vasek Pospisil og Novak Djokovic i 2019, som et alternativ til Association of Tennis Professionals (ATP), som kun er for spillere, publiserte en uttalelse der de sa at "'systemet' er ikke et system, det er en klubb", et skalkeskjul for "skreddersydde avtaler, urettferdig behandling og inkonsekvente avgjørelser", og sa at det er en skjevhet som viser en "dyp mangel på respekt for enhver idrett og dens fans".

Forbundet hans er helt imot avgjørelsen. Men hva med Djokovic personlig? Mandag, på pressekonferansen etter seieren i double med Fernando Verdasco i Doha Open (6-1, 6-1 til Khachanov og Bublik), sa serberen at "de fleste spillerne føler ikke at det har vært rettferdig, de tror det har vært favorisering, at du kan påvirke prosessen hvis du er en toppspiller.", som det står å lese i AS.

"Det er en konsensus eller et flertall av spillerne som snakker i garderoben, ikke bare de siste dagene, som ikke er fornøyd med måten denne prosessen har blitt håndtert på". Djokovic setter ikke spørsmålstegn ved uskyldspresumsjonen til Sinner, så vel som Iga Swiatek, som også var involvert i en lignende sak i fjor, og fikk en mindre utestengelse. Men "vi må velge, inkonsekvens er noe som frustrerer spillerne. Hvis du skal behandle hver sak individuelt, er det ingen åpenhet, noen er gjennomsiktige og noen er det ikke. Han beviste sin uskyld, men reglene sier at det må skje innen rimelig tid.".

Kort sagt mener Djokovic at hvis Sinner (verdens beste tennisspiller og rik nok til å betale de beste advokatene i sporten) fikk en spesiell behandling, bør det ikke være et unntak.