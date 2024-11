Novak Djokovic stiller ikke til start i ATP Finals og avslutter en ujevn sesong

HQ

Novak Djokovic reiser ikke til Torino denne søndagen for ATP Finals 2024, på grunn av en skade. Det var tvil om hans tilstedeværelse fra starten av, ettersom han ikke oppfylte alle kravene for å delta i konkurransen. Til slutt kvalifiserte han seg, men i dag har han kunngjort på Instagram at han har pådratt seg en skade.

"Det er en stor ære å kvalifisere seg til ATP Finals i Torino. Jeg hadde virkelig gledet meg til å være der, men på grunn av en pågående skade kommer jeg ikke til å spille neste uke. Jeg beklager til de som hadde planlagt å se meg."

Dette er en bitter avslutning på denne sesongen, den første siden 2017 hvor Djokovic ikke har vunnet noen Grand Slam. Den 37 år gamle spilleren foretrekker kanskje å hvile og fokusere på neste års første Grand Slam-turnering, Open Australia i januar 2025, med mål om å legge den 25. Grand Slam-turneringen til tennishistoriens beste resultatliste gjennom tidene.

Novak Djokovic startet sesongen som tidenes eldste nummer 1, men vant ingen store turneringer. Kanskje var gullmedaljen, det eneste store trofeet Djokovic fortsatt ikke hadde, et lyspunkt.

Fra 10. til 17. november skal Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur og Andrey Rublev kjempe om årets siste tittel.