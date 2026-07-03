Novak Djokovic tangerer Roger Federers rekord: 105 seire på Wimbledon

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Novak Djokovic vant sin tredje runde-kamp på Wimbledon mot Arthur Rinderknech med 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) og gikk dermed videre til åttendedelsfinalen. Han innrømmet at han var «ganske stresset» og at det var mer spenning enn vanlig, og begge spillerne falt utmattet til bakken etter den tre timer lange kampen.

Dermed tangerte Djokovic Federers rekord for flest seire i Wimbledon, 105. Djokovic har vunnet Wimbledon syv ganger i løpet av karrieren og ligger på delt andreplass på listen over alle tider: Federer har vunnet Grand Slam-turneringen på gress åtte ganger.

Den historiske rekorden, både for menn og kvinner, for seire i Wimbledon, innehas av Martina Navratilova med 120 seire, som vant turneringen ni ganger mellom 1988 og 1990.

«Å kunne skrive historie i denne sporten er en enorm ære og et stort privilegium. Spesielt her, det har alltid vært en turnering jeg har drømt om siden barndommen», sa Djokovic. «Jeg tenker ikke på om det blir 105 eller 106, men jeg tenker bare på å prøve å vinne den kampen den aktuelle dagen.»

I andre kamper i tredje runde av Wimbledon slo Jannik Sinner Jenson Brooksby i to strake sett, og Jan-Lennard Struff beseiret Daniil Medvedev, mens Rafa Jódar ble overrasket av Shintaro Mochizuki og Joao Fonseca også ble slått av Roman Safiullin, som blir Djokovics motstander i neste runde.