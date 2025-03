Novak Djokovic taper finalen i Miami Open mot den 19 år gamle tsjekkeren Jakub Mensik

HQ

Novak Djokovic må prøve igjen et annet sted hvis han ønsker å vinne sin 100. tittel. Etter et 2024 der hans eneste tittel var gullmedaljen i Paris 2024, spilte Djokovic sin første finale siden Shanghai Masters i oktober 2024. Den gang tapte han for Jannik Sinner, og i går, i Miami Open-finalen, som måtte utsettes seks timer på grunn av regn, tapte han for Jakub Mensik, en 19 år gammel tsjekker som faktisk startet sin titteltelling.

Til tross for at Djokovic var i sin beste form på mange måneder, viste den yngre spilleren seg å være fysisk overlegen og vant 7-6(4), 7-6(4) mot en rival som var nesten dobbelt så gammel som ham. Det var deres andre møte, den første kampen var i Shanghai i fjor, og Djokovic vant forrige gang. Mensik klatrer fra 55. plass i verden til sin beste plassering i karrieren, som nummer 25, på mandag.

Og som det ofte skjer med kamper med så store aldersforskjeller som dette (18 år og 102 dager), innrømmer Mensik at Djokovic alltid har vært og fortsatt er hans idol, mens Djokovic sa at til tross for nederlaget har Miami gitt ham glede og gode opplevelser på og utenfor banen, i tillegg til å rose sin rival og si at "for tre, fire år siden kunne jeg allerede se at han kommer til å bli en av de beste spillerne i verden".