Novak Djokovic legger litt avstand til PTPAs søksmål, men bekrefter at ting må endres

HQ

Tennisverdenen ble rystet tidligere denne uken da Professional Tennis Players' Association (PTPA) gikk til søksmål mot de største styrende organene i tennis verden over, med krav om bedre forhold (mer uavhengighet, sikkerhet, personvern og penger). Denne organisasjonen ble grunnlagt av Novak Djokovic og Vasek Pospisil, men det ville være feil å personliggjøre denne organisasjonen og kravene til ham, ettersom den serbiske spilleren faktisk ikke er enig i noen av tingene i søksmålet.

På spørsmål om temaet på pressekonferansen under debuten i Miami Open (det kommer helt sikkert til å bli samtaleemnet blant alle tennisspillere, menn og kvinner, i løpet av den neste halvannen uken under Masters 1,000-turneringen) bekreftet Djokovic at han ikke er blant de 12 spillerne som har signert brevet sammen med PTPA, men ikke fordi han ikke tror på det: "Generelt sett følte jeg at jeg ikke trengte å signere brevet fordi jeg vil at andre spillere skal ta ansvar. Jeg har vært veldig aktiv i tennispolitikken", sa 24-Grand Slam-vinneren (via BBC Sport).

For å være helt ærlig, så er det ting jeg er enig i i søksmålet, og så er det også ting jeg ikke er enig i. Og jeg synes kanskje at noen formuleringer var litt sterke, men jeg antar at juristene vet hva de gjør og hva slags terminologi de skal bruke for å få den rette effekten."

Til tross for at Djokovic tar litt avstand, står han ved organisasjonens krav, selv om han ikke har til hensikt å skape splittelse blant tennisspillerne. "Jeg har aldri vært tilhenger av splittelse i sporten vår, men jeg har alltid kjempet for bedre representasjon, innflytelse og posisjonering av spillerne globalt i sporten vår, som jeg mener fortsatt ikke er der jeg mener den burde være, og der de fleste spillerne mener den burde være, ikke bare når det gjelder premiepenger, men når det gjelder mange andre punkter som også er nevnt i det dokumentet."