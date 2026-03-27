Novak Djokovic trekker seg fra Monte-Carlo, og går glipp av turneringen for første gang siden 2011

HQ

Novak Djokovics 2026-sesong toppet seg da han nådde Australian Open-finalen, men siden da har serberen stort sett vært inaktiv, og har trolig spart krefter til den kommende Grand Slam-turneringen. Den 38 år gamle serberen har bekreftet at han går glipp av Monte-Carlo Masters, noe som gjør det til første gang han går glipp av Masters 1000-turneringen i Monaco siden 2011.

Djokovic har tidligere gått glipp av Miami Open, og ble eliminert fra Indian Wells i åttendedelsfinalen, da han tapte i tre sett og et avgjørende tie-break som endte 7-5.

Monte-Carlo Masters, grussesongens første Masters 1000, spilles mellom 5. og 12. april, og Carlos Alcaraz skal forsvare de 1000 poengene som kan være avgjørende for å forbli verdens nummer 1. I 2026-utgaven av Rolex Monte-Carlo Masters må vi også se bort fra Taylor Fritz og Ben Shelton.

Etter å ha trukket seg fra to turneringer på rad, kan Djokovic komme tilbake i Madrid eller Roma, viktige turneringer for å forberede seg fysisk til Roland Garros i juni.