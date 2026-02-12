Novak Djokovic trekker seg fra Qatar Open, som blir Alcaraz og Siners neste turnering

HQ

Novak Djokovic har ikke helt kommet seg etter sin heroiske opptreden i Australian Open, der han slo favoritten Jannik Sinner i semifinalen i fem sett, og har kunngjort at han går glipp av Qatar Open, hans neste planlagte turnering, som spilles i Doha 16.-21. februar 2026.

Den 38 år gamle serberen oppgir sterk utmattelse som årsak til at han går glipp av ATP 500-turneringen, der også toppspillerne Carlos Alcaraz og Jannik Sinner deltar. Han ble erstattet av "lucky loser" Valentin Royer.

I Qatar Open er Carlos Alcaraz og Jannik Sinner toppseedet. Etter Djokovics avgang vil Felix Auger-Aliassime, Alexander Bublik, Daniil Medveded, Andrey Rublev, Jakub Mensk og Karen Khachanov være toppseedede.

Djokovic har vunnet denne turneringen to ganger tidligere, i 2016 og 2017, da den var en ATP 250-turnering. I 2025 ble den oppgradert til en ATP Tour 500-turnering, da Rublev slo Jack Draper.