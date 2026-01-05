Novak Djokovic trekker seg fra tennisforbundet han grunnla på grunn av bekymringer knyttet til åpenhet og styring

HQ

Novak Djokovic har trukket seg helt ut av spillerforeningen han selv grunnla, Professional Tennis Players Association (PTPA), på grunn av "pågående bekymringer angående åpenhet, styring og måten min stemme og mitt image har blitt representert på".

Den serbiske spilleren kunngjorde det på sosiale medier søndag kveld, og forklarte at hans verdier ikke lenger stemmer overens med organisasjonens nåværende retning. "Jeg er stolt av visjonen som Vasek og jeg delte da vi grunnla PTPA, å gi spillerne en sterkere, uavhengig stemme - men det har blitt klart at mine verdier og tilnærming ikke lenger er i tråd med den nåværende retningen til organisasjonen".

Djokovic grunnla PTPA sammen med den kanadiske spilleren Vasek Pospisil i 2021 for å bedre representere spillernes interesser, og organisasjonen erklærte nylig krig mot de viktigste styrende organene i tennis (ATP, WTA og de fire Grand Slam-turneringene) på grunn av "monopolistisk kontroll" og konkurransehemmende praksis som "systematisk misbruker, knebler og utnytter spillere for å oppnå personlig profitt", med økte premiepenger som et av hovedmålene.

PTPA sier de er utsatt for difamasjon

Noen timer etter Djokovics kunngjøring svarte PTPA og sa at de er "mål for en koordinert ærekrenkelses- og vitneskremselskampanje gjennom spredning av unøyaktige og misvisende fortellinger" for å diskreditere arbeidet deres.

Noen dager etter at PTPA i mars 2025 gikk til søksmål mot ATP og WTA (som opprinnelig inkluderte Det internasjonale tennisforbundet -ITF- og International Tennis Integrity Agency -ITIA-, men som senere ble fjernet), la Djokovic litt avstand mellom PTPA og seg selv, selv om han innrømmet at noen ting "måtte endres".

"Jeg vil fortsette å fokusere på tennis, familien min og å bidra til sporten på en måte som gjenspeiler mine prinsipper og integritet. Jeg ønsker spillerne og de involverte alt godt videre, men for meg er dette kapittelet nå avsluttet", sier Djokovic. Serberen er nå i Australia, hvor han skal spille Adelaide International før Australian Open. Australian Open inngikk et forlik med PTPA for noen dager siden.