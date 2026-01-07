Novak Djokovic trekker seg fra turneringen, men har fortsatt fokus på Australian Open

HQ

Novak Djokovic annonserte mandag at han ikke ville delta i Adelaide International, en av oppvarmingsturneringene før Australian Open, verdt 250 ATP-poeng, fordi han "ikke er helt fysisk klar til å konkurrere". 38-åringen kunngjorde det på sosiale medier, og forsikret sine følgere om at han fortsatt er klar for Australian Open.

"Fokuset mitt er nå på forberedelsene til Australian Open, og jeg ser frem til å ankomme Melbourne snart, sa Djokovic. I fjor nådde han semifinalen i Australian Open, men trakk seg i kampen mot Alexander Zverev. Hans siste Grand Slam-seier var i US Open 2023.

"Jeg gledet meg veldig til å komme tilbake, for det føltes virkelig som å spille hjemme, legger serberen til. Djokovic vant den turneringen i 2023. Adelaide International spilles 12.-17. januar, og spillere som Jack Draper, Corentin Moutet og Arthur Fils trakk seg, slik at verdens nummer 14, Alejandro Davidovich Fokina, blir toppseedet. Australian Open spilles fra 18. januar til 1. februar.