Novak Djokovic trener i Spania, men "ikke sikker" på om han deltar i Madrid Open

Novak Djokovic er i Spania, der han etter planen skal delta i Madrid Open, den neste Masters 1000-turneringen: Han har blitt observert i Marbella, der han skal trene på grusbaner, og torsdag overvar han en EuroLeague-kamp mellom Real Madrid og Røde Stjerne Belgrave, sammen med den tidligere Madrid-spilleren Luka Doncic.

På basketballbanen intervjuet Movistar den 38 år gamle serbiske spilleren, som sist spilte mot Jack Draper i 16-delsfinalen i Indian Wells, og nylig spilte Australian Open-finalen, der han tapte for Carlos Alcaraz. Men veteranen så tvil om sin deltakelse i Masters 1000-turneringen som starter neste uke (mellom 22. april og 3. mai).

"Jeg håper å kunne konkurrere her, jeg jobber mot det. Jeg er ikke helt sikker. Jeg har slitt litt fysisk med en skade, så jeg prøver å ta tak i det og spille så lenge jeg kan", sier Djokovic, som nyter å ta det litt roligere med sporten: "Nå har jeg litt mer tid, jeg spiller ikke så mye, så jeg får sjansen til å nyte andre idretter og god idrett".

Djokovics mål er helt sikkert å komme i toppform til neste Grand Slam-turnering, men da må han også trene og venne seg til grusbanene før Roland Garros starter 18. mai og varer frem til 7. juni. Trekningen til Madrid Open finner sted neste mandag, og seedede spillere som Djokovic (nummer fire i verden) vil ikke starte før i andre runde, rundt lørdag 25. april.