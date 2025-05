Novak Djokovic vinner sin 100. ATP-tittel og slår en sjelden tennisrekord

HQ

Novak Djokovic hadde vært på jakt etter sin 100. singeltittel på tour-nivå i nesten et år, etter et 2024 nesten i blanke - med det store unntaket av gullmedaljen i Paris -. Endelig kom den i en relativt enkel turnering for den siste av de "tre store", en ATP 250-turnering i Genève, som avsluttes rett før Roland Garros starter neste uke.

Men Djokovic trengte det, ikke bare for å legge til en 100. tittel (som ikke er en rekord i seg selv, men det er et fint tall), men for å få gode følelser før French Open, som før denne turneringen ikke hadde vunnet i grussesongen i år. Djokovic, nummer 6 i verden, måtte likevel kjempe hardt for å slå Hubert Hurkacz, rangert som nummer 31 i verden: 5-7, 7-6(2), 7-6(2).

Djokovic slår en rekord. Han er ikke den første spilleren som vinner 100 titler i Tour-æraen (han ligger bak Jimmy Connors, 109, og Roger Federer, 103), men han oppnår en sjelden prestasjon: Han er den første mannen som vinner et trofé i 20 forskjellige sesonger, og han har vunnet hvert år siden 2005.