Novak Djokovics debut i Madrid: Han ser ikke på seg selv som en av favorittene, men er "optimistisk"

Etter noen ukers hvile er Novak Djokovic klar for å gå tilbake til tennisbanen i Madrid, i den pågående Madrid Open. Han debuterer som fjerdeseedet i morgen, lørdag 26. april, i 64-delsfinalen. Carlos Alcaraz' exit, da han trakk seg på grunn av skade, gjorde at deres side av bracket måtte flyttes.

Tidligere denne uken var Djokovic til stede under Laureus Sport Awards i Madrid. Der innrømmet serberen at han ikke ser på seg selv som en av favorittene, men han er optimistisk: - Jeg vet ikke om jeg er en av favorittene, for jeg har ikke hatt veldig gode resultater i år. Nivået jeg er ute etter kan komme her eller på Roland-Garros. Jeg håper det skjer her, sa Djokovic til Eurosport Spain. Og til tross for at dette er den første sesongen uten Federer og Nadal, og at han er den siste av de tre store, sier Djokovic at han fremdeles er motivert for turneringen.

"Nole" snakket også om kritikken Carlos Alcaraz har fått fra media den siste tiden, på grunn av noen feil som Indian Wells eller nederlaget i Barcelona forrige uke. "Jeg forstår det ikke. Men atmosfæren og tennistradisjonen i dette landet er veldig sterk. Forventningene er enorme etter Nadal, Moyá, Ferrero... de har alle vært nummer én i verden.

Men hør her. Han er 21, han har vunnet fire Grand Slams og mange turneringer. Hva mer vil du ha? Du vil ha mer, men det han har gjort i denne perioden er utrolig."