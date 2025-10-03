Novak Djokovic påpeker selvmotsigelsen i Alcaraz' klager på tenniskalenderen

HQ

Novak Djokovic, kjent for å være en av de største aktivistene i tenniseliten, har beklaget at spillerne "ikke står nok sammen" og kritisert enkelte toppspillere som klager i media over visse ting, men som senere aldri gjør noe med det eller presser på for å få til en endring.

Det kommer etter at Carlos Alcaraz, Coco Gauff og Iga Swiatek har klaget på den mettede kalenderen, med for mange obligatoriske turneringer, og spesielt Masters 1000, som er for lang, noe som kan hemme deres fysiske form på sikt. Djokovic er ikke uenig med dem, tvert imot, men var veldig kritisk til spillere som klager, men ikke gjør noe med det (via Tennis365).

"Som en spiller og en som har spilt på det høyeste nivået i mer enn 20 år, kan jeg si at spillerne ikke er samlet nok. Spillerne deltar ikke nok når de burde gjøre det. Så de kommer med kommentarer og klager, og så forsvinner de. Og hvis noe er galt, kommer de tilbake igjen etter en viss tid."

Djokovic fortsetter: "Du trenger at spesielt toppspillerne setter seg ned, bretter opp ermene og virkelig bryr seg litt mer om å delta i å forstå alle de hete temaene, vil jeg si. For det å gå ut i media og snakke om ditt og datt, ok, det kan skape litt energi eller oppmerksomhet. Men til syvende og sist kommer ingenting til å endre seg".

Selvmotsigelsen i Alcaraz' klager

Djokovic peker også på en selvmotsigelse mellom spillere som klager over lengden på kalenderen, men som senere melder seg på oppvisningskamper, og mener at det til syvende og sist er en individuell sport, og at spillerne fortsatt kan ta valg.

"Jeg ser at noen spillere kanskje sier at det er pålagte regler og så videre. Men det er regler for bonus. Så du kan gå glipp av bonusen, men det er valget du er villig til å ta om du ønsker å spille mindre, sa Djokovic i det som hørtes ut som et nesten direkte slag mot Alcaraz, som meldte seg på 6 Kings Slam senere denne måneden, en oppvisningsturnering med de høyeste premiepengene noensinne i tennis (det gjorde Djokovic også).

