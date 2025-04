Ideen er morsom. Det er litt 80-tall med den ene foten i Honey, I Shrunk the Kids-sumpen og den andre i One Man Army-rullene. Nate Caine kan ikke føle smerte, og det fører til en hel dag med over-the-top grafisk videovold som Seagal selv ville vært stolt av. Filmen begynner med et bankran. Nate jobber som bankkasserer, kler seg i billige dresser, unngår sosial interaksjon på pauserommet og pleier sin medfødte nerveskade med den største forsiktighet, ettersom han ikke kan føle smerte og dermed har en tilbøyelighet til å skade seg selv uten å være klar over det. Nate kommer ved et uhell til å helle kokende ettermiddagskaffe på venstrehånden sin, som plutselig ser ut som en microwaved tacopai, uten at han selv merker det - og på den veien er vi, i filmens innledning.

Men så stormer tre skyteglade gangstere inn i banken der Nate gjemmer seg, skyter banksjefen i hodet og kidnapper hans kollega Sherry, som Nate tilfeldigvis er dypt forelsket i. I stedet for å gjemme seg bak skrivebordet sitt (noe som ville vært en passende handling/reaksjon fra Nate Caines side), bryter den innadvendte dumskallen ut av skallet sitt, larven blir til en sommerfugl, og han drar av gårde i en stjålet politibil etter ranerne for å redde sin skjønne jomfru.

Brukne bein, brente hender og skuddsår i buken. Ikke noe problem.

Ingenting av dette er det minste originalt, og hver eneste utveksling, reaksjon eller interaksjon har vi alle sett før. Novocaine er i bunn og grunn bare en Nobody-, Wick- eller hvilken som helst Statham-film i ny innpakning med en liten vri. Det som redder Novocaine fra sumpen av forferdelighet er helt klart The Boys-stjernen Jack Quaid som spiller hovedrollen her. Fyren har utvilsomt en spesielt unnvikende evne til å blande tilbaketrukket beskjedenhet med indre styrke og uforutsigbarhet, noe som gjør karakteren hans til en morsom en. Som på et blunk tar Nate frem en glassflaske og hamrer den rett i øynene på en leiemorder, slik at blodet spruter, noe som til tider gjør denne mørke actionkomedien rett og slett hysterisk morsom. Volden er til tider så utrolig overdrevet og så grafisk grusom at det er umulig å slutte å le, ikke for meg i hvert fall.

Den er imidlertid ikke særlig god. Novocaine puster B-film hele veien, men jeg kjedet meg like mye da jeg så den som jeg gjorde da jeg så Beekeper, Nobody, John Wick 4 eller A Working Man. I stedet lo jeg mye og gledet meg til neste hysterisk morsomme tortursituasjon der blodet spruter.

