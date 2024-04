Now You See Me 3 for å bringe tilbake originalbesetningen

Selv om Lionsgate allerede har gått glipp av den perfekte muligheten til å gi den tredje filmen navnet Now You See Me film Now You 3 Me , har produksjonsgiganten ikke gått glipp av sjansen til å hente tilbake stjernene og karakterene fra den første filmen.

HQ

Dette er bekreftet av Discussing Film i forbindelse med deres deltakelse på CinemaCon 2024, som ganske enkelt sier at "Now You See Me 3, regissert av Ruben Fleischer, med de originale skuespillerne og en ny generasjon magiske tyver i hovedrollene."

Dette betyr at vi ikke bare kan se frem til Jesse Eisenberg i denne filmen, men også Woody Harrelson, Isla Fisher og Dave Franco, og potensielt også noen andre ansikter fra den første filmen, som Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Michael Caine, Melanie Laurent og så videre.

Det er foreløpig ikke oppgitt noe lanseringsvindu for Now You See Me 3, men det virker sannsynlig at den får premiere neste år.