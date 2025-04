Now You See Me 3 har fått offisiell tittel og premieredato i november

Som en del av sin CinemaCon-presentasjon har Lionsgate avslørt premieredatoen og den offisielle tittelen på den kommende tredje delen i Now You See Me -serien.

Filmen, som skal hete Now You See Me: Now You Don't, får kinopremiere 14. november og vil ha en stor del av de opprinnelige skuespillerne tilbake i sine respektive roller, deriblant Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mark Ruffalo og Morgan Freeman. Skuespillerne vil bli forsterket av Ariana Greenblatt og Rosamund Pike.

Ellers bekreftet Lionsgate også at Now You See Me: Now You Don't ikke på langt nær vil være slutten på franchisen, ettersom en fjerde film også har fått grønt lys. Alt vi vet om denne filmen akkurat nå, ifølge Variety er at regissør Ruben Fleischer vil komme tilbake for den.

