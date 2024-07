Now You See Me 3 har premiere i november 2025

Det har tatt lang tid å få alt på plass for en tredje Now You See Me-film med De fire rytterne i hovedrollen, men i løpet av de siste månedene har alt falt på plass. For bare noen måneder siden sa en av hovedrolleinnehaverne, Jesse Eisenberg, at innspillingen forventes å starte i år, og dagens nyheter får oss til å tro at det vil skje snart.

Lionsgate kunngjør at Now You See Me 3 får premiere 14. november neste år, og med tanke på at tommelfingerregelen er at en film trenger omtrent 18 måneder fra innspillingsstart til lansering, bør innspillingen starte veldig snart. Og så snart det skjer, vil vi få mange flere detaljer om hva som er i vente, hvem som er med og hvor i all verden tryllekunsten skal utføres.