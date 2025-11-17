Now You See Me: Now You Don't vinner stort på kino, og legger The Running Man langt bak seg

HQ

Nok en helg overstått, nok en mandag klar for å analysere de store vinnerne og taperne på kino. Forrige helg ankom to av de største filmene som er igjen i 2025. Edgar Wrights The Running Man og Now You See Me: Now You Don't gikk tå til tå på kino, men det ser ut til at Glen Powell ikke helt klarer å holde tritt med de løpske rytterne.

Now You See Me: Now You Don't The Running Man var en anstendig hit i USA, med over 21 millioner dollar ifølge Box Office Mojo. Det er likevel en seier sammenlignet med The Running Man sine 17 millioner dollar i samme område. Internasjonalt ser vi imidlertid den virkelige forskjellen, da Now You See Me 3 tjente hele 54 millioner dollar for å bringe totalen til rundt 75 millioner dollar.

I mellomtiden er The Running Man fortsatt langt bak lederne av flokken med en samlet sum på 28 millioner dollar. Andre steder i billettkontoret ser vi at forrige ukes store vinner i stor grad er glemt da Predator: Badlands falt 68% i sin andre helg.

Hvilken film gikk du og så denne helgen?