Now You See Me: Now You Don't vinner stort på kino, og legger The Running Man langt bak seg
Både det amerikanske og det globale publikummet foretrakk det tredje eventyret om De fire rytterne fremfor Glen Powells nye actionhit.
Nok en helg overstått, nok en mandag klar for å analysere de store vinnerne og taperne på kino. Forrige helg ankom to av de største filmene som er igjen i 2025. Edgar Wrights The Running Man og Now You See Me: Now You Don't gikk tå til tå på kino, men det ser ut til at Glen Powell ikke helt klarer å holde tritt med de løpske rytterne.
Now You See Me: Now You Don't The Running Man var en anstendig hit i USA, med over 21 millioner dollar ifølge Box Office Mojo. Det er likevel en seier sammenlignet med The Running Man sine 17 millioner dollar i samme område. Internasjonalt ser vi imidlertid den virkelige forskjellen, da Now You See Me 3 tjente hele 54 millioner dollar for å bringe totalen til rundt 75 millioner dollar.
I mellomtiden er The Running Man fortsatt langt bak lederne av flokken med en samlet sum på 28 millioner dollar. Andre steder i billettkontoret ser vi at forrige ukes store vinner i stor grad er glemt da Predator: Badlands falt 68% i sin andre helg.
Hvilken film gikk du og så denne helgen?