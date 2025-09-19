Now You See Me: Now You Don't's andre trailer er full av triks i massevis

HQ

Now You See Me: Now You Don't Now See Me: Now You Don't har nettopp avduket sin andre trailer, og vi har fått noen flere detaljer om historien samt en bedre titt på triksene (som i utgangspunktet bare er ekte magi på dette punktet) som vil vises i filmen.

I begynnelsen av filmen har Rytterne (som består av stjernene Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fisher og Dave Franco) gått fra hverandre og blir satt sammen igjen av tre nye magikere (spilt av Dominic Sessa, Ariana Greenblatt og Justice Smith). Nye og gamle generasjoner ser ut til å kollidere til å begynne med, men de må samarbeide for å stoppe en ond Rosamund Pike fra å hvitvaske penger. Og drepe folk. Hun dreper også mennesker.

Det ser ut til at Jesse Eisenberg i løpet av filmen må stole på de tre unge magikerne for å gjennomføre enda et dristig kupp, for i det som ser ut som filmens siste sekvens er Franco, Fisher og Harrelson stort sett ikke å se noe sted. Det er selvfølgelig bare spekulasjoner, men det ville vært fornuftig å gi de tre nykommerne mer glans.

Now You See Me: Now You Don't har premiere 14. november.