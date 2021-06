Du ser på Annonser

Så hva er egentlig en Scarlet Guardian? Hva er greia med New Himuka? Og hvem er Yuito og Kasane? Scarlet Nexus har et innviklet univers som skiller seg mye fra mange andre spill, og det merkes at Bandai Namco har store planer for denne franchisen.

Med tre uker igjen til lanseringen har vi nå fått en video med tittelen "Scarlet Nexus - Explanation Trailer", og hva den handler om er vel ganske selvforklarende. Du finner den nedenfor.