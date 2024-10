NRG gjør store endringer i spillerstallen på Valorant

HQ

NRG har bestemt seg for å gjøre noen store endringer i sin Valorant -liste. Den nordamerikanske organisasjonen har tatt beslutningen om å gå hver sin vei med to av sine spillere, hvorav den ene er en tidligere Valorant Champion Tour vinner.

Ikke bare har Austin "crashies" Roberts blitt løslatt, men det har også Max "Demon1" Mazanov. Når det gjelder hvorfor disse to forlater laget, for Crashies 'skyld blir vi ganske enkelt fortalt at det skyldes at kontrakten hans går ut, mens for Demon1 legger NRG til, "Han er for god til å holde seg på benken, så vi gir ham sjansen til å skinne andre steder."

Ettersom vi fortsatt er ganske tidlig i sesongen, er det god tid for NRG å bestemme seg for hvem de vil benytte seg av for å erstatte disse to Valorant -stjernene. Uansett kan vi forvente flere kunngjøringer i løpet av de kommende ukene og dagene.