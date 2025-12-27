NSFW Dispatch-scener vil aldri se dagens lys fordi AdHoc aldri laget dem

HQ

Selv om det er en superheltkomedie har Dispatch et visst nivå av modenhet i innholdet. Vi får se en ganske heftig scene i starten av Episode 4, og det er rikelig med nakenhet andre steder i spillet (mye takket være en grønn penis). Det kunne imidlertid ha vært et par andre NSFW-øyeblikk på et tidspunkt i utviklingen.

Dispatch sin hovedforfatter Pierre Shorette avslørte at noen sexscener hadde blitt kuttet fra spillet, og fans gravde dypt i filene for å oppdage at det på et tidspunkt kunne ha vært scener for kjærlighetsinteressene (Blonde Blazer og Invisigal) å overnatte. Det er forresten én scene per partner, dere grådige, skitne folk.

"La oss dempe dette her," sa Dispatch sin spilldirektør Nick Herman i en samtale med Eurogamer. "[Fans] kunne se at vi hadde boolaner for 'hvis noen skulle tilbringe natten' eller 'hvilken kjærlighetsinteresse som skulle tilbringe natten'."</em>

"Så etter festen var det punktet i historien der det ville skje," sier Shorette. Det plasserer de potensielle scenene rett før de avsluttende episodene 7 og 8. På spørsmål om hvorfor disse scenene ikke ble inkludert, svarte Herman at grunnen var penger.

"Hele den scenen var dobbelt eller tredobbelt så lang; hele festen var nesten en hel episode i Roberts leilighet. Og omfanget: Vi brukte sikkert 80 sider på dette spillet. Det var mye tekst som måtte kuttes ut for å bli komprimert ned til noe vi kunne produsere," sier Herman. "Så bare for å si det sånn: Disse scenene ble aldri storyboardet. De ble ikke animert. Så folk sier 'slipp dem fri': De har aldri eksistert."

En trist dag for Dispatch-gooners, men det lar i det minste fantasien løpe løpsk med tanke på hva som kunne ha skjedd. Og kanskje åpner det døren for sesong 2.