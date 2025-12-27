NSFW Dispatch-scener vil aldri se dagens lys fordi AdHoc aldri laget dem
Vi kan bare forestille oss hvordan det ville ha vært om Blonde Blazer eller Invisigal hadde sovet sammen.
Selv om det er en superheltkomedie har Dispatch et visst nivå av modenhet i innholdet. Vi får se en ganske heftig scene i starten av Episode 4, og det er rikelig med nakenhet andre steder i spillet (mye takket være en grønn penis). Det kunne imidlertid ha vært et par andre NSFW-øyeblikk på et tidspunkt i utviklingen.
Dispatch sin hovedforfatter Pierre Shorette avslørte at noen sexscener hadde blitt kuttet fra spillet, og fans gravde dypt i filene for å oppdage at det på et tidspunkt kunne ha vært scener for kjærlighetsinteressene (Blonde Blazer og Invisigal) å overnatte. Det er forresten én scene per partner, dere grådige, skitne folk.
"La oss dempe dette her," sa Dispatch sin spilldirektør Nick Herman i en samtale med Eurogamer. "[Fans] kunne se at vi hadde boolaner for 'hvis noen skulle tilbringe natten' eller 'hvilken kjærlighetsinteresse som skulle tilbringe natten'."</em>
"Så etter festen var det punktet i historien der det ville skje," sier Shorette. Det plasserer de potensielle scenene rett før de avsluttende episodene 7 og 8. På spørsmål om hvorfor disse scenene ikke ble inkludert, svarte Herman at grunnen var penger.
"Hele den scenen var dobbelt eller tredobbelt så lang; hele festen var nesten en hel episode i Roberts leilighet. Og omfanget: Vi brukte sikkert 80 sider på dette spillet. Det var mye tekst som måtte kuttes ut for å bli komprimert ned til noe vi kunne produsere," sier Herman. "Så bare for å si det sånn: Disse scenene ble aldri storyboardet. De ble ikke animert. Så folk sier 'slipp dem fri': De har aldri eksistert."
En trist dag for Dispatch-gooners, men det lar i det minste fantasien løpe løpsk med tanke på hva som kunne ha skjedd. Og kanskje åpner det døren for sesong 2.