NSN Cycling Team beklager at en syklist slo en rival i hodet

NSN Cycling Team, som konkurrerer i UCI WorldTeam, har sendt ut en uttalelse angående en av deres syklister, den 24 år gamle newzealenderen Kiaan Watts, som slo en rival og ble fanget av TV-kameraer. "NSN Development Team beklager dypt handlingene til Kiaan Watts. Laget forventer at rytterne til enhver tid opptrer på en sportslig og profesjonell måte".

Videoen gikk viralt på sosiale medier, og mange uttrykte sjokk og avsky over Watts' handlinger, som ikke bare er usportslige, men også farlige.

Watts traff en rival, Marijn Maas fra BEAT CC p/b Saxo, i hodet. NSN-laget ba også Maas om unnskyldning. Det skjedde under et ritt i Nederland med utviklingslag. Ifølge UCI-listen fra rittet, som road.cc har sett, ble syklisten diskvalifisert.

NSN Cycling, laget som tidligere var kjent som Israel-Premier Tech, la til at de har fjernet Kiaan fra deres neste ritt på søndag "for å gi ham tid til å reflektere over sine handlinger og konsekvensene".