NTMR offentliggjør 2026 The Finals med to nye stjerner

I forrige uke rapporterte vi om nyheten om at NTMR hadde bestemt seg for å gi ut mye av The Finals -listen, droppe to av spillerne og etterlot bare en stjerne på den aktive oppstillingen. Organisasjonen kaster imidlertid ikke bort tid i det hele tatt, da allerede NTMR har avslørt sin oppdaterte vaktliste bygget rundt Jordan "Lasagna" Williams.

Bli med Lasagna er to personer som nylig ble sluppet fra Spacestation Gaming's The Finals vaktliste. Spesielt snakker vi om både Sterling "lampe" Kimball og "Graduating", som hver vil få i oppgave å hjelpe laget med å nå sine mål i den kommende sesongen.

Spørsmålet nå er hvor godt denne fornyede oppstillingen vil prestere, men det vil vi få svar på i løpet av de kommende månedene.