Nubia, amasonenes dronning, blir med på MultiVersus i dag.

Enda en karakter har sluttet seg til MultiVersus' stablede liste. Nubia, dronningen av amasonene fra DC-tegneserier, har debutert i kampspillet, sammen med en spilltrailer som viser hva hun er i stand til.

Nubia i tegneseriene er Wonder Womans venn og allierte, og det gir derfor mening at hun har en lignende kampstil. Men i stedet for å bruke lasso og knyttnever, bruker Nubia spydet sitt til å ta seg av motstanderne. Hun er god i nærkamp, og har en stor smidighet som gjør at hun raskt kan lukke gapet mellom motstanderne.

Hvis du er ute etter en rask og standhaftig fighter, kan Nubia være noe for deg. Ta en titt på traileren nedenfor for å se hva hun er i stand til.