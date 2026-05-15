Nuki Keypad 2 NFC

Å gjøre hjemmet ditt "smart" er ingen liten bragd. Hvor skal man begynne, og hvordan bygger man opp et økosystem? Etter min mening er det ingen dårlig idé å starte med en smartlås, for det er håndgripelig, sparer deg for mye praktisk bryderi i hverdagen, og selv om det tidligere var en ganske tungvint prosess, er det overraskende enkelt nå, forutsatt at døren og låssylinderen din er kompatible.

Og av en eller annen uforklarlig grunn har inngangsdøren min hjemme ... ikke ...

Heldigvis fant vi en dør på Gamereactors kontor som gjorde det, og Nuki, produsentene av Keypad 2 NFC, som vi anmelder her i dag, insisterer på at produktene deres støtter en overveldende prosentandel av inngangsdørene i Danmark.

Hvis du allerede har investert i en Nuki-smartlås, er Keypad 2 NFC et flott tillegg. En liten, installasjonsfri gadget som gir uendelig funksjonalitet og allsidighet, noe som gjør den svært enkel å anbefale. Som nevnt er det ikke behov for skruer her, da det er to striper med sterkt lim på baksiden, og det sitter veldig godt fast når det først er på plass.

Selve enheten krever også bare fire AAA-batterier og holder i rundt 12 måneder på én lading. Den er IP54-klassifisert mot støv og regn, og er både Aliro-sertifisert og Matter-kompatibel. Så langt, så bra, ikke sant? Du betaler også ganske mye penger for privilegiet, rundt 179 euro, noe som er mye for et ekstrautstyr, noe du investerer i for å utvide funksjonaliteten etter at du har brukt rundt 200 euro (eller mer) på en Nuki Smart Lock.

Det er den eneste hovedkritikken man lett kan rette mot Nuki; det er litt dyrt å måtte punge ut mer enn €350 for å oppnå disse resultatene. Men det betyr ikke at resultatene i seg selv ikke er imponerende likevel. Du har en fingeravtrykksleser som kan lagre opptil 20 forskjellige fingeravtrykk, du kan lagre opptil 200 forskjellige sekssifrede koder, og så har du NFC.

Tanken er at i stedet for å la andre bruke Nuki-appen, kan du via NFC bruke enten Apple Home Key eller Samsung Digital Home Key. Dette gjør at du for eksempel kan låne ut nøkler på en ganske sømløs måte, ettersom det hele foregår utenfor Nukis eget økosystem, men ganske enkelt via denne "Tap to Unlock"-metoden. Det fungerer til og med med Apple Watch, og akkurat som med andre NFC-funksjoner holder du bare telefonen opp mot låsen.

Det finnes billigere alternativer, ingen tvil om det. Aqara selger en komplett smartlåsløsning med alt du trenger for samme pris som dette tastaturet, og selv andre kjente merker som Yale tilbyr mange av de samme funksjonene for betydelig mindre.

Men omvendt handler smarthusintegrasjon også om friksjon - eller rettere sagt mangelen på friksjon - og det å bruke Nukis produkter, både selve låsen og dette tastaturet, er rett og slett den lille forskjellen som gjør at du virkelig setter pris på det i hverdagen.