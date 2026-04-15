For respektløst? Nuno Borges sjokkerer Etcheverry med et ukonvensjonelt ess i en matchball: Publikum delt i buing og applaus

Den portugisiske tennisspilleren Nuno Borges fikk alle i Barcelona til å måpe etter sin matchball i åttendedelsfinalen i Barcelona Open, men ingen mer enn rivalen Tomás Martín Etcheverry, som var synlig irritert over det ukonvensjonelle, men fullt lovlige og svært risikable trekket til Borges, som avgjorde det andre settet i tiebreak og dermed kampen 6-3, 7-6(4).

På sin andre matchball valgte Borges å serve under armene, og slo ballen fra under håndleddet, et trekk som er helt lovlig, men som sjelden brukes og av noen oppfattes som respektløst og til og med uprofesjonelt. Denne gangen ble Borges' serve til et ess, da Etcheverry ble fullstendig overrasket og ikke klarte å nå ballen i tide.

I videoen unngår den argentinske spilleren øyekontakt med portugiseren og gir ham det kaldeste håndtrykket som er mulig, mens en blanding av applaus og buing høres i publikum.

Borges, toppspilleren fra Portugal, rangert som nummer 52 i verden, har nådd kvartfinalen i en ATP 500 for første gang i karrieren. Han hadde sitt beste år i karrieren som nummer 30 i verden i 2024, da han vant Swedish Open, sin første og eneste ATP-turnering, og slo Rafa Nadal noen måneder før spanjolen trakk seg.