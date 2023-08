Nun-skuespilleren er sint på Warner Bros og har ikke fått pengene hun ble lovet.

HQ

De grådige hodene i Warner Bros har nok en gang kommet i søkelyset etter at nye anklager om manglende betaling for arbeid har dukket opp. Denne gangen er det Bonnie Aarons, damen som spilte den skumle nonnen i Conjuring-universet, som var kontraktsmessig lovet en bonus basert på filmens (The Nun) billettinntekter og salg av merchandise.

Ifølge Aarons' kontrakt med studioet skulle det utbetales en bonus på 175 000 dollar, penger hun aldri hadde sett. Dette til tross for at The Nun gikk som et tog i kinomørket og beriket Warner Bros med nesten fire milliarder dollar. For da pengene skulle utbetales, valgte Warner å skjule tallene, hevder i hvert fall Aaron i klagen mot studioet.

