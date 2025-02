Nutellas medskaper er død, 97 år gammel

HQ

Francesco Rivella, kjemikeren som hjalp Michele Ferrero med å utvikle sjokoladen og det verdenskjente pålegget Nutella, er død i en alder av 97 år. Dødsfallet ble først bekreftet nylig, men han gikk bort den 14. februar.

Ifølge Lettera 43 begynte Rivella på 1950-tallet, kort tid etter at han ble ansatt i Ferrero-selskapet, å reise rundt i Nord-Europa sammen med Michele Ferrero for å studere sjokolade, kremer og annet fra regionen i den hensikt å overgå dem. Det var denne reisen som førte til at han var med på å skape Nutella.

Rivella pensjonerte seg i 1993, og siden da hadde han vært medlem av Alba Rotary Club og tidligere president i Kjemikerordenen. I tillegg til Nutella var Rivella også med på å skape Tic Tac, Kinder Chocolate og Ferrero Rocher.

Shutterstock

