Nvidia bekrefter The Witcher 4 traileren ble forhåndsgjengitt med en RTX 5090

HQ

Nvidia har nettopp avslørt sin siste serie med grafikkort. Vi forventet noen store nyheter fra det grønne merket på CES i år, og de skuffet ikke. Med mer AI-oppskalering enn noen gang før, og litt seriøs kraft å starte, forventer vi at 50-serien vil gi god ytelse, selv om de vil tømme bankkontoen din.

I et nytt nyhetsinnlegg avslørte Nvidia kraften til kortene i 50-serien, og avslørte at The Witcher 4 -traileren vi så på The Game Awards i desember i fjor, var forhåndsrendert på et 5090. Nvidia bekrefter også at de har jobbet med CD Projekt Red siden begynnelsen av spillets utvikling, og at det vil lanseres med "de nyeste RTX-drevne teknologiene."

Det er når det er klart til å sendes, noe som fortsatt er sannsynlig å være år unna. Likevel er det imponerende at kortet kan klare det visuelle vi så i traileren, selv om det er usannsynlig at det gjenspeiler det endelige produktet når The Witcher 4 lanseres.