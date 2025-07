Nvidia blir det første selskapet i verden som når en verdi på 4 billioner dollar

HQ

Det kan virke som en nyhet som passer bedre i finansmedier, men dens innvirkning på teknologiverdenen gjør den vanskelig å unngå. Nvidia nådde i dag 4 billioner dollar i aksjekurs, og ble dermed det første selskapet som gjorde det, og utvidet ledelsen som verdens mest verdifulle selskap.

De største konkurrentene og forfølgerne, Apple og Microsoft, handles fortsatt for rundt 3 billioner dollar (ikke dårlig det heller). Nvidia har oppnådd milepælen ved å konsolidere sine investeringer i kunstig intelligens, hvor de fortsetter å lede an. Ifølge NASDAQs live-data handles Nvidia-aksjer for tiden til 162,83 dollar per stykk. Det er en verdiøkning på 20 % siden begynnelsen av 2025.

For å gi deg en idé om Nvidias kometopptur i markedene, nådde selskapet to milliarder dollar i februar 2024, og per 10. juli 2025 har det doblet denne verdien.

Tror du Nvidias hegemoni vil fortsette å bli opprettholdt innen AI, eller vil selskapet utnytte dette til å bevege seg inn i andre interne utviklingsdivisjoner, som maskinvare og datakomponenter?