Nvidia blir verdens første selskap verdt 5 billioner dollar

Nvidias eksplosive vekst blant verdens største og best verdsatte selskaper fortsetter, og denne gangen har de passert en monumental terskel før noen andre.

Som CNN rapporterer, er selskapet det første noensinne som er verdsatt til 5 billioner dollar. Dette er etter at selskapets aksjekurser steg med 3% onsdag morgen, og det markerer en økning på nesten 50% bare i 2025.

Denne spesifikke økningen kommer av handelsavtalesamtalene mellom USAs president Trump og Xi Jinping i Sør-Korea, som kan ende opp med å åpne det kinesiske markedet for Nvidias avanserte AI-brikker.

Selv om Nvidias forbrukerprodukter og -tjenester fortsatt er populære, er det datasenterbrikkene deres som har plassert dem på toppen, hovedsakelig fordi investorer er villige til å plassere store investeringer i AI-selskaper, der Nvidia blir sett på som en nøkkelaktør i oppbyggingen av AI-infrastruktur.

Men, som CNN også spekulerer i, "avkastningen på AI-investeringer har skapt bekymring for at AI-markedet kan være en boble som venter på å sprekke."