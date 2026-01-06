Nvidia demonstrerer faktisk nyttig AI-rådgiver

HQ

CES 2026 er også et sted å demonstrere at generativ AI, hvis den brukes riktig, faktisk kan være fordelaktig for både spillere og utviklere.

Dette ble gjort ved å avsløre at Creative Assembly, kanskje i erkjennelsen av at spillene deres kan være litt overveldende for nye spillere, eksperimenterer med en "dynamisk AI-rådgiver" - som er teknisk snakk for en generativ AI som er opplært ved hjelp av kun et svært utvalgt internt datasett, og som kjører direkte på GPU-en.

På denne måten har AI-en full tilgang til hele systemet, og kan gi spilleren faktiske, nyttige råd som er oppdaterte og basert på databasen som brukes i spillet, samtidig som konteksten er tydelig og kan tilpasses til spilleren.

Creative Assembly har til hensikt å forske mer på slike systemer, teste og få tilbakemeldinger fra spillerne, med et åpent øye for å utvikle karakterer som kan reagere og handle i henhold til ditt faktiske spill på et mye dypere nivå. Dette kan også tyde på at Total War: Warhammer 40K kan kvitte seg med den vanlige standardrådgiveren i spillet, og ha en ny AI-drevet rådgiver som faktisk kan overvåke og gi råd om ditt faktiske spill, i stedet for bare å gi forhåndsbestemte råd, enten det er relevant eller ikke.

Dette kan også bane vei for en smartere bruk av AI for å forbedre spilleropplevelsen, samtidig som man unngår tusenvis av programmeringstimer.