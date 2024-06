Nvidia er nå det høyest verdsatte selskapet i verden

HQ

Tilbake i 2021 gikk Apple forbi Microsoft og ble verdens høyest verdsatte selskap, og holdt tittelen i tre år. Men i januar i år gikk Microsoft forbi, og sendte Apple ned på andreplass.

Men alle som har fulgt med på aksjemarkedet de siste årene, vet at en annen teknologigigant har klatret som en rakett, nemlig Nvidia. Tidligere denne måneden gikk de faktisk forbi Apple, og bare to uker senere har de nå også passert Microsoft.

Nvidia er nå verdsatt til 3,34 billioner dollar, mens Microsoft ikke har en markedsverdi på mer enn sølle 3,32 billioner dollar, og Apple på beskjedne 3,29 billioner dollar. Etter det er det et stort hopp ned til fjerde- og femteplassen, der to andre amerikanske giganter befinner seg, nemlig Google (eller Alphabet som de egentlig heter) etterfulgt av Amazon, som begge har en markedsverdi på rundt to billioner dollar.

Nvidias enorme vekst takket være satsingen på kunstig intelligens betyr at grafikkort nå i utgangspunktet er en mindre sidegeskjeft (eller enda mindre enn det). Noen analytikere har allerede spekulert i at dette kan være slutten på Geforce-serien, ettersom selskapet etter hvert kan forlate markedet for grafikkort til forbrukere for å fokusere mer på investeringer med langt bedre inntekter.

Takk til USA Today