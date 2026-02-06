Nvidia forsinker angivelig RTX 60-serien og kansellerer RTX 50 Super-kort

HQ

Det ser ut til at Nvidias forbrukerkort ikke kommer tilbake på en stund, ettersom DRAM-mangel fortsetter å plage GPU-bransjen. Helt siden vi først hørte om RAM-mangel spredt over hele verden, innså vi at dette ville ha en større innvirkning på teknologiens verden. Nå ser vi en stor ettervirkning ettersom det ser ut til at Nvidia vil forsinke sin neste generasjon RTX GPU-er, og ikke vil lansere den berømte Super-serien av sine nyeste modeller.

Dette kommer fra The Information (via Wccftech), som rapporterer at det ikke er noen planer om at Nvidia skal lansere en ny GPU-serie i år, og vil kutte produksjonen av nåværende generasjons kort.

Kanskje det er best å ikke oppgradere for nå, da. Hvis du vil vite om det er et lys i enden av tunnelen, ser det ut til at selv Nvidia ikke er sikker på det ennå. De nye kortene i Rubin 60-serien skulle lanseres i slutten av 2027, men har nå tilsynelatende blitt forsinket på grunn av pågående problemer med DRAM-markedet.

Det ser ut til at Nvidia vender seg bort fra forbrukerprodukter, i det minste for øyeblikket, i jakten på bredere AI-mål. Hvorvidt dette vil lønne seg på lang sikt er ukjent, men akkurat nå føler PC-spillere absolutt effekten av minnemangelen.