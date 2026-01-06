Nvidia G-SYNC Pulsar-skjermer kommer på markedet

HQ

Nvidias G-Sync har vært på markedet i over ti år, og har gitt spillere et sterkt våpen mot usynkroniserte videosignaler og screen tearing, samtidig som det gir mulighet for variabel oppdateringsfrekvens.

I fjor ble det teaset for den oppgraderte G-Sync Pulsar-teknologien, som Nvidia kaller "en ny gullstandard for visuell klarhet og naturtrohet gjennom oppfinnelsen av bakgrunnsbelysning med variabel frekvens", på årets CES-messe.

Det nye systemet er bygget direkte inn i skjermskalereren fra MediaTek, noe som frigjør skjermen for å ha en innebygd G-Sync-modul, noe som gjør dem billigere å produsere.

Normalt er skjermens oppdateringsfrekvens innstilt til å matche bildefrekvensen til GPU-en - det er slik hakk og screen tearing normalt motvirkes. Bevegelsesuskarphet på skjermen er likevel et problem, ettersom øynene dine sporer bevegelser i bilder raskere enn de kan fjernes fra netthinnen, og ettersom langsomme LCD-overganger skjer når hver LCD-krystall skifter fra én farge til en annen med konstant bakgrunnsbelysning på den. G-Sync Pulsar bruker flere horisontale seksjoner for bakgrunnsbelysning som pulserer uavhengig av hverandre i 25 % av bildetiden, og som ikke tennes før krystallen har justert seg riktig.

Inkludert er også automatisk innstilling av fargetemperatur og lysstyrke.

En skjerm med 1.040 Hz lanseres snart, og dette gjøres ved at skjermens bakgrunnsbelysning pulserer, og dermed Pulsar-navnet, og får det Nvidia kaller "oppfattet effektiv bevegelsesklarhet på over 1.000 Hz" og fortsetter å hevde at et spill som spilles med 250 FPS ved 1.000 Hz på denne måten vil "gi bevegelsesklarhet som er firedoblet i forhold til oppdateringsfrekvensen din".

Nvidias markedsføringsmateriale legger virkelig vekt på klarhet, bildegjengivelse og reduksjon av bevegelsesuskarphet skapt av skjermen.

Disse skjermene er for det meste rettet mot konkurransespill, og MSI MPG 272QRF X36 skal være et av de første produktene som har teknologien. Prisene er ikke offentlige ennå, og skjermen er en 27" Rapid IPS-skjerm som gir 1440p ved 360Hz.

Nvidia

MSI

Nvidia