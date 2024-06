Nvidia-grunnlegger Jensen Huang viste fremtidens PC med AI på Keynote

HQ

Nylig ble Keynote-arrangementet avholdt på Computex. Det var en presentasjon av Nvidia der administrerende direktør og grunnlegger, Jensen Huang, forklarte CPU-produsentens nære fremtid når det gjelder PC-er med kunstig intelligens.

Først ga de flere detaljer om Project G-Assist, deres RTX-akselererte AI-assistent. Denne har som oppgave å gi kontekst i videospill og PC-applikasjoner, og skal ikke gjøre annet enn å gjøre det enklere for spilleren ved å jobbe med både tale- og tekstmeldinger . Deretter kunngjorde de lanseringen av ACE på GeForce RTX AI-PC-er. Dette er "digitale mennesker" som omdefinerer interaksjonen med spill og datamaskiner ved å gi dem følelser og ansiktsuttrykk for å viske ut skillet mellom menneske og maskin ytterligere.

I tillegg sa de at Windows og Nvidia har samarbeidet for å gjøre det mulig for utviklere å introdusere AI-funksjoner i applikasjonene sine. Faktisk bekreftet de at Windows Copilot Rutine vil legge til RTX-akselerasjon for lokale PC SLM-er. Deretter ga de plass til nye bærbare PC-er, og viste frem ASUS- og MSI-bærbare PC-er med GeForce RTX 4070 GPU-er og trailere for Star Wars Outlaws og Marvel Rivals, drevet av DLSS 3.

De ønsket også å gi et lite nikk til innholdsskapere og viste også frem AI-prosjektene sine for dem. Faktisk sa de at de jobber med applikasjoner for skapere og moddere som vil prøve å integrere AI-verktøy. De avduket til og med RTX AI Toolkit, et system som muliggjør en omfattende arbeidsflyt for tilpasning, implementering og optimalisering av AI-modeller.

Til slutt sa de at Nvidia App beta får en oppdatering 4. juni og vil inkludere tre måneders gratis PC Game Pass. De viste også forskjellige skjermer som støtter G-SYNC, et verktøy som gjør titler jevnere, med partnerskap med Asus, Lenovo, LG og Philips.