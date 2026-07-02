Nvidia inngår samarbeid for å fremme kjernekraft som et alternativ til vannkjøling for AI-datasentre

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Som rapportert forrige uke, ønsker FN at store AI-selskaper offentliggjør den fulle påvirkningen på vannforbruk, karbonutslipp og arealbruk fra sine ressurskrevende datasentre. Nå fremmer Nvidia, sammen med Valar Atomics, kjernekraft som en måte å redusere AI-datasentrenes miljøavtrykk på, ifølge Reuters.

Startup-selskapet demonstrerte sin mikroreaktor som driver Nvidias Blackwell AI-chiparkitektur i Utah. De hevder at dette er første gang en liten kjernekraftreaktor har drevet et datasenter.



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Prosjektet legger stor vekt på vannbesparelse, ettersom den gamle væskekjølingsmetoden er en av de største bekymringene når det gjelder miljøpåvirkning. Nvidia sier at deres lukkede kretsløp kan redusere anleggets kjølevannsforbruk «fra rundt 2,6 millioner gallon per megawatt per år til nær null». Valar legger til at deres høytemperaturreaktor bruker helium i stedet for vann til samme formål.

Kunngjøringen om partnerskapet kommer midt i en økende motreaksjon mot disse datasentrenes strøm- og vannbehov. Amerikanske selskaper søker etter private «behind-the-meter»-kraftverk, inkludert gass- og nye kjernefysiske reaktorer. I mellomtiden presser Trump-administrasjonen på for å utvide bruken av kjernekraft og for å fremskynde prosjekter med små reaktorer.